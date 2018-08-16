Число заявок на пособие по безработице в США на прошлой неделе внезапно упало

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе снизилось на 2 тысячи, с пересмотренных 214 тысяч до 212 тысяч, говорится в отчете министерства труда США.

Эксперты в среднем ожидали повышения показателя на 2 тысячи: с ранее объявленных 213 тысяч до 215 тысяч.

Показатель заявок остается у минимального уровня с 1969 года, что указывает на активный рост рынка труда.

Среднее число заявок за последние четыре недели, менее волатильный показатель, выросло до 215,5 тысячи с 214,5 тысячи.

Число продолжающих получать пособие по безработице американцев за неделю, завершившуюся 4 августа, упало на 39 тысяч - до 1,721 млн с пересмотренных 1,76 млн на предыдущей неделе.

Аналитики прогнозировали снижение на 15 тысяч с ранее объявленных 1,755 млн., до 1,74 млн.