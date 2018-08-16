Присяжные по делу экс-советника Трампа Манафорта начали обсуждать вердикт

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Жюри присяжных в судебном деле Пола Манафорта - экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа - приступили к обсуждению вердикта, передает в четверг американский телеканал CNN.

"Члены жюри присяжных в деле Манафорта покинули зал суда и отправились комнату присяжных для начала обсуждений", - сообщил корреспондент телеканала.

Перед этим Манафорт заявил о невиновности по 18 пунктам обвинений, связанным с уклонением от уплаты налогов, банковским мошенничеством и участием в сговоре.

В отношении Манафорта возбуждены два дела, которые рассматриваются в федеральном окружном суде Александрии (штат Вирджиния, США) и в окружном суде столичного округа Колумбия.

Американские СМИ отмечают, что дело Манафорта имеет большое значение, так как это первый случай, когда кто-то из фигурантов расследования спецпрокурора Роберта Мюллера о предполагаемом российском вмешательстве в выборы в США 2016 года оказывается в суде. При этом само дело не имеет никакого отношения к так называемому "рашагейту".

Манафорта, в частности, обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича, которые он якобы отмывал через офшоры. Сторона обвинения настаивает на том, что в 2006 году доход Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены Манафорту для того, чтобы он поддерживал Януковича. После того, как экс-глава Украины в 2014 году покинул страну, доход Манафорта резко упал, отмечала британская газета The Guardian.

Западные СМИ сообщали, что Манафорт может быть приговорен к длительному лишению свободы в том случае, если его признают виновным по всем предъявленным пунктам обвинения.