Личного врача английской королевы насмерть сбил грузовик

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Личный врач королевы Великобритании Елизаветы II Питер Фишер погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в центральной части Лондона, передает в четверг "Би-би-си".

"Мы все глубоко шокированы и опечалены, узнав, что доктор Питер Фишер трагически погиб в ДТП вчера. Питер был директором по исследованиям Королевской Лондонской больницы комплексной медицины Лондонского университета и личным врачом ее величества королевы", - приводит телерадиокомпания слова директора Университетского колледжа лондонских больниц доктора Джилл Гаскин.

67-летний врач ехал на велосипеде, когда его сбил грузовик. Несмотря на быстро оказанную медицинскую помощь, Фишера спасти не удалось.