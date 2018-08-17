Что случилось этой ночью: пятница, 17 августа

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- "Известия" пишут, что в рамках саммита РФ-Иран-Турция может состояться отдельная встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Анонс произошел на фоне отмены встречи Эрдогана с главами Германии и Франции, а также угрозы новых санкций со стороны США.

- Пхеньян потребовал от США заключить мирный договор, де-юре закончив Корейскую войну. Это разрядит напряженность на Корейском полуострове, считают в Пхеньяне. Лидер КНДР также раскритиковал международные санкции, назвав их попытками враждебных сил "задушить корейский народ".

- Футболисты петербургского "Зенита" со счетом 8:0 победили минский "Динамо" в матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Это позволило команде из Санкт-Петербурга выйти в раунд плей-офф квалификации Лиги.