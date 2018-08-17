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Вице-премьер Италии пригрозил национализировать автодороги

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо после обрушения моста в Генуе обвинил компанию Autostrade per l'Italia, которая управляет сетью автомобильных дорог страны в рамках концессионных соглашений, в пренебрежении безопасностью и ненадлежащем обслуживании обрушившегося моста.

Государство должно взять на себя управление автострадами, если их нынешние операторы не могут надлежащим образом исполнять свои обязанности, заявил он. По его словам, компании следовало инвестировать в безопасность, а не направлять средства на выплату дивидендов, сообщает Deutsche Welle.

Руководство Autostrade per l'Italia опровергает обвинения в свой адрес. Техобслуживание моста проводилось четыре раза в год в соответствии с предписаниями, заявила компания.

Акции компании Atlantia, владеющей 88%-ной долей в Autostrade per l'Italia, рухнули в цене более чем на 26% в четверг на Миланской фондовой бирже. Тем не менее, с начала сессии в пятницу котировки выросли на 6%.

Ранее власти Италии сообщили, что начали процесс расторжения договора концессии с Autostrade per l'Italia. Министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли предлагает также оштрафовать Autostrade per l'Italia на 150 млн евро.

Autostrade является оператором примерно половины сети автомагистралей в Италии по концессионному соглашению сроком до 2038 года. В Atlantia отмечают, что условия соглашения предусматривают выплаты в пользу Autostrade в случае его досрочного расторжения. Тем не менее, компания ожидает негативных последствий для акционеров и владельцев ее облигаций.

Правительство Италии объявило режим чрезвычайной ситуации на год в области Лигурия. На чрезвычайном заседании совета министров было решено выделить экстренную помощь в размере 5 млн евро для ликвидации последствий аварии.

Расположенная на высоте 45 метров секция моста более 200 метров длиной рухнула 14 августа во время проливного дождя. В этот момент на мосту находились более 30 легковых автомобилей и три грузовика. По последним данным, в результате трагедии погибли 38 человек.

Власти предполагают, что причиной обрушения пролета могло стать ослабление несущих конструкций. Мост был построен в 1960-х годах. Его состояние, как отмечают итальянские СМИ, уже давно вызывало у специалистов опасения.

Обрушение моста в Генуе

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Теги: Италия

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