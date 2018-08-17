Саакашвили обещал вернуться на Украину, как только Порошенко уйдет

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер движения "Рух новых сил" Михаил Саакашвили заявил, что вернется на Украину после истечения срока полномочий действующего президента страны Петра Порошенко.

"Я вернусь, как только Порошенко уйдет, и я восстановлю свое гражданство через судебную систему. Потому что элементарно там было всё нарушено по отношению ко мне, но я добьюсь того, что люди, которые нарушали, подделывали, например, мою подпись, анкету, которые напугали судей и свидетелей, чтобы они отвечали в установленном законом порядке. Наконец-то кто-то должен отвечать. Естественно, я буду возвращаться в Украину", - сказал Саакашвили в эфире Радио НВ.

Саакашвили также анонсировал участие партии "Рух новых сил" в парламентских выборах. Президентские выборы на Украине должны состояться весной, парламентские - осенью 2019 года.

В июле 2017 года президент Украины Петр Порошенко своим указом лишил Саакашвили украинского гражданства, пока тот находился в США.