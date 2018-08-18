Действующие в Идлибе боевики продолжили обстрелы населенных пунктов

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Российские военные продолжают фиксировать обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ), действующих в Идлибской зоне деэскалации в Сирии, сообщил глава российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Алексей Цыганков.

"В течение суток были зафиксированы обстрелы населенных пунктов Раша, Нахшебба, Джубб-эль-Мгара, Икко (трижды), Акч-Баер, Кинсибба (дважды), Сафсафа (пять раз) провинции Латакия, позиций правительственных войск в районе населенного пункта Карратин-эль-Кебира провинции Хама, районов Маканис-эд-Дувайри (трижды), Хан-эль-Асаль, Халаб-эль-Джадид (шесть раз) города Алеппо", - сказал Цыганков.

Он сообщил, что в ходе обстрелов погиб один и ранено четверо сирийских военнослужащих.

В то же время, по словам Цыганкова, бывшими боевиками НВФ на юго-западе Сирии за сутки сдана одна боевая машина пехоты, одна бронированная разведывательно-дозорная машина, один миномет, две самодельные пушки под баллоны, 20 баллонов с тринитротолуолом, 30 мин, а также 3 тонны боеприпасов различных типов и калибров.

Глава Центра по примирению также сообщил, что в лагере беженцев Хирджилла провинции Риф Дамаск проведена благотворительная акция, в ходе которой выдано 600 комплектов одежды для детей и взрослых.