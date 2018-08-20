Что случилось этой ночью: понедельник, 20 августа

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Для абонентов "Билайн" больше не действует роуминг внутри сети. Отмена внутрисетевого роуминга происходит по решению суда. Остальные операторы "большой тройки" сделают это до 30 сентября.

- Минпромторг принял решение о том, что Объединенная авиастроительная корпорация войдет в Ростех.

- Иран не собирается пересматривать соглашение по атому и не видит смысла во встрече своего лидера с президентом США Дональдом Трампом.

- Мужчина открыл огонь в центре Харькова и убил полицейского.