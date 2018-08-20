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Неизвестные обстреляли посольство США в Анкаре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU -Неизвестные обстреляли в понедельник посольство США в Турции, сообщил телеканал CNN Turk.

Огонь был открыт из проезжавшей автомашины, пострадавших нет.

Вместе с тем, как отмечается в сообщении, выстрелами были разбиты окна в будке охраны, расположенной у входа в посольство.

В настоящее время полиция прилагает усилия, чтобы установить автомобиль, из которого велась стрельба, и стрелков.

Наблюдатели обращают внимание, что инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.

В начале августа США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамита Гюля и главы МВД Сулеймана Сойлу, сочтя, что эти чиновники играли "видные роли в структурах, ответственных за арест пастора Эндрю Брансона". Брансон был арестован турецкими властями в 2016 году, его обвинили в шпионаже и поддержке антиправительственных структур, которые пытались совершить государственный переворот.

16 августа глава американского Минфина Стивен Мнучин заявил, что власти США могут ввести новые санкции в отношении Турции, если страна не отпустит американского пастора.

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Теги: Турция, США

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