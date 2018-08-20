Талибы похитили сотню человек после предложения афганских властей о перемирии

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - По меньшей мере, 100 человек были похищены боевиками движения "Талибан" (запрещено в РФ) в афганской провинции Кундуз, несмотря на предложение властей о перемирии, сообщил в понедельник британский телеканал Sky News.

По данным телеканала, талибы остановили в понедельник в Кундузе три автобуса и похитили пассажиров, среди которых были женщины и дети.

"Автобусы остановили боевики "Талибана", пассажиров заставили выйти, после чего их увезли в неизвестном направлении", - приводит Sky News слова пресс-секретаря главы администрации Кундуза.

Судьба похищенных остается неизвестной.

Ранее правительство Афганистана сообщило, что ожидает в понедельник от "Талибана" реакции на предложение властей о перемирии по случаю приближения Ид аль-адха (исламский праздник жертвоприношения).

Талибы пока не ответили на предложение правительства, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь приближения праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 августа.