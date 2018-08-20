Лавров заявил о возвращении из Ливана в Сирию 7 тысяч беженцев

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Почти 7 тысяч беженцев вернулись из Ливана в Сирию за последний месяц. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с главой внешнеполитического ведомства Ливана Джебраном Бассилем.

"Только за прошедший месяц из Ливана в Сирию вернулись около 7 тысяч беженцев", - сказал Лавров в понедельник в Москве.

"Мы продолжим наращивать совместные усилия на этом направлении", - сказал российский министр.

Ливан не должен стать объектом внешних политических вмешательств и заложником проблемы сирийских беженцев, заявил Лавров.

"Мы едины в том, что Ливан не должен становиться объектом внешних вмешательств, так сказать разменной монетой в политических играх, или заложником кризиса в Сирийской Арабской республике и его негативных последствий, таких как проблема сирийских беженцев", - отметил Лавров.

Лавров по итогам встречи с Джебраном Басилем выразил уверенность в улучшении условий для возвращения на родину сирийских беженцев, находящихся на ливанской территории.

"Мы подробно обсудили перспективы укрепления нашего сотрудничества в вопросах содействия безопасному и достойному возвращению на родину гражданам Сирийской Арабской республики, которые нашли временное убежище на ливанской земле", - сказал Лавров.

"Условия для этого уже созданы и будут продолжать улучшаться", - добавил он.

"Созданный российской стороной в Сирии Центр приема и распределения беженцев ежедневно распространяет информацию о тех населенных пунктах, которые уже готовы принимать людей, желающих вернуться к своим очагам", - сказал Лавров.

Басиль, в свою очередь, отметил, что условия в Сирии изменились. "Сейчас появляется все больше районов, где установились стабильность и безопасность. Соответственно, мы не видим причин, чтобы сирийские беженцы оставались на ливанской территории", - сказал Басиль на пресс-конференции.

Он отметил, что Ливан готов взаимодействовать с Россией в реализации выдвинутой Москвой инициативы по возвращению беженцев, а также готов взаимодействовать с Сирией и другими странами.

"Мы готовы выполнить свои обязательства, предпринять экономические, дипломатические усилия, в том числе на международной арене, чтобы изменить политику, которая направлена на сохранение беженцев в Ливане", - добавил глава МИД Ливана.