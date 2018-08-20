В Банке Англии предсказали потрясения для рынка труда из-за искусственного интеллекта

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Распространение технологий искусственного интеллекта (ИИ) может привести к массовой безработице в Великобритании, полагает главный экономист Банка Англии Энди Халдейн.

По его словам, последствия автоматизации когнитивной деятельности могут стать более существенными, чем последствия промышленной революции XVIII-XIX веков или распространения компьютеров в XX веке.

"Все эти явления оказали болезненное и продолжительное влияние на рынок труда, на жизнь значительной части населения, когда их рабочие места заняли различные машины", - приводит слова Халдейна Financial Times.

Стране стоит извлечь уроки из истории и заранее заняться профессиональной переподготовкой сотрудников, а также разработать социальные программы для смягчения последствий технологических изменений, добавил он.

Между тем на прошлой неделе стало известно, что безработица в Великобритании рухнула в июне до минимума с 1975 года.

В ответ на вопрос, будет ли должность главного экономиста Банка Англии заменена "умной" машиной, Халдейн указал на важность работы с данными, но добавил, что "человеческое суждение всегда будет играть важную роль". Как показывают исследования, сотрудники обычно высоко оценивают вероятность автоматизации других должностей, но уверены, что их собственные рабочие обязанности будет сложно заменить машинами, отмечает FT.