В Анкаре назвали провокацией обстрел посольства США в Турции

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик в понедельник заявил, что обстрел американского посольства в Анкаре был провокацией, сообщили в Анатолийском агентстве новостей.

"Инцидент является неприкрытой провокацией", - приводит агентство слова Челика.

Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

"Сотрудники всех дипмиссий в Турции находятся под защитой государства. Иностранные дипломаты - гости турецкого народа. Будет проявлена максимальная щепетильность в вопросе обеспечения их безопасности. В этом не может быть никакого сомнения", - отметил представитель партии.

Челик заверил, что сотрудники правоохранительных органов в ближайшее время установят личности нападавших.

Утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате нападения никто не пострадал.

Инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.