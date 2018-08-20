Истребители НАТО четыре раза за неделю сопровождали российские самолеты

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Несущие дежурство в странах Балтии истребители воздушной полиции НАТО на прошлой неделе четыре раза поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие в международном воздушном пространстве российские военные самолеты, сообщило в понедельник Минобороны Литвы.

Истребители НАТО дважды поднимались сопроводить военно-транспортные самолеты "Ан-26", еще два раза они сопроводили по три истребителя "Су-30". Сообщается, что часть российских самолетов летела над Балтикой с отключенными транспондерами.

Миссия воздушной полиции НАТО осуществляется с авиабаз в Литве и Эстонии.