Казахстан на три месяца запретит ввоз бензина из РФ ж/д транспортом

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Запрет на ввоз в Казахстан бензина из России железнодорожным транспортом вступит в силу 25 августа, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства энергетики республики.

Согласно опубликованному в официальных СМИ приказу, запрет вводится сроком на три месяца.

О том, что минэнерго Казахстана подготовило приказ о трехмесячном запрете на ввоз в республику бензина из РФ ж/д транспортом стало известно в мае. Глава ведомства Канат Бозумбаев сообщал, что запрет вводится с целью не допустить затоваривание рынка. Такая мера связана с тем, что два из трех казахстанских НПЗ после модернизации установок каталитического трекинга начали производить высокооктановый бензин сортов Аи-92 и Аи-95 в необходимом республике объеме.

"По итогам четырех и пяти месяцев около 90% внутреннего рынка будет закрыто за счет производства казахстанского бензина. 10% - за счет российского бензина", - отмечал Бозумбаев.

В свою очередь вице-министр энергетики Болат Акчулаков пояснял, Казахстан по соглашению с Россией в рамках ЕАЭС имеет право периодически вводить конвенционный запрет на импорт нефтепродуктов.

В качестве еще одной меры для предотвращения затоваривания Казахстан может начать экспорт нефтепродуктов в страны Центральной Азии. Соответствующие соглашения планируется подписать к началу осени.