Прокуратура не против сноса остатков рухнувшего в Генуе моста

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Прокуратура Генуи готова разрешить снос остатков рухнувшего моста при наличии конкретной опасности, сообщает в понедельник агентство ANSA.

Речь идет о части моста, расположенной над зданиями по улице Порро, откуда ранее были эвакуированы жители.

17 августа прокуратура наложила секвестр на оставшиеся конструкции моста и на его обломки. Как писала газета La Stampa со ссылкой на прокуратуру, это было сделано, чтобы "заморозить место преступления" и позволить перемещать обломки моста в место, где их смогут осмотреть следователи.

В понедельник 11 семей, эвакуированные из домов вблизи обрушившегося моста, переселят в новое жилье. В течение нескольких недель новое жилье получат еще 40 семей.

14 августа в результате обрушения моста в Генуе погибли 43 человека, 16 получили ранения. По данным СМИ, двое пострадавших находятся в критическом состоянии.

Операции по поиску и спасению жертв обрушения прекращены. В понедельник также были приостановлены работы по разбору личных вещей из эвакуированных зданий. Это было сделано посте того, как работающие на месте происшествия пожарные услышали скрипы в районе одной из оставшихся опор моста.

Основными причинами обрушения моста называют его конструктивные недостатки и его плохое обслуживание.

Источники агентства отмечают, что следствие, изучая вероятные причины происшествия, обратило внимание на мостовой кран, который мог увеличить вес моста, что "могло способствовать оседанию части моста".