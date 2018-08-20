В Турции задержали одного человека в связи с обстрелом посольства США в Анкаре

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - В Анкаре задержали одного человека в рамках расследования нападения на американское посольство, сообщили в понедельник в агентстве "Анадолу" со ссылкой на управление безопасности столицы Турции.

Имя задержанного и какие-либо иные подробности агентство не приводит.

Утром в понедельник неизвестные обстреляли посольство США в Турции. Огонь был открыт из проезжавшего автомобиля. В результате нападения никто не пострадал.

Пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик позже заявил, что инцидент является неприкрытой провокацией. Он добавил, что сотрудники всех дипломатических миссий в Турции находятся под усиленной защитой турецкого государства.

Инцидент произошел на фоне обострения турецко-американских отношений, вызванных введением повышенных пошлин на турецкие товары в США и отказом Анкары освободить по требованию Вашингтона арестованного американского пастора.