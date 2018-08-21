Южнокорейские СМИ узнали о подготовке визита Си Цзиньпина в КНДР

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Представители МИД Китая и КНДР, вероятно, ведут переговоры по организации визита в Пхеньян председателя КНР Си Цзиньпина, сообщили СМИ Южной Кореи со ссылками на источники в Пекине.

В частности, как отмечают источники, в пользу этого говорит недавний визит высокопоставленного сотрудника китайского МИД в КНДР.

На минувшее неделе сингапурские СМИ сообщили, что, вероятно, Си Цзиньпин приедет в Пхеньян 9 сентября для участия в праздничных мероприятиях по случаю 70-й годовщины образования КНДР.