Почти полмиллиона жителей острова в Индонезии покинули дома из-за подземных толчков

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Власти и гуманитарные организации Индонезии мобилизуют силы для оказания помощи пострадавшим в результате очередного землетрясения в районе острова Ломбок, сообщает во вторник сингапурское издание The Straits Times.

По последним данным, новое землетрясение на Ломбоке в воскресенье унесло жизни не менее 10 человек. Вместе с тем, как заявил журналистам представитель Агентства по чрезвычайным ситуациям, "число жертв продолжает расти, афтершоки продолжаются".

Он сообщил, что власти активизируют усилия по восстановлению разрушенных домов, больниц и школ.

В экстренных службах озабочены тем, что сохраняется нехватка продовольствия, питьевой воды и укрытий для более чем 430 тыс. лиц, вынужденных покинуть свои дома. По данным The Straits Times, стоимость восстановления разрушенных объектов в этом регионе составит около $480 млн.

СМИ напоминают, что 29 июля и 5 августа на Ломбоке также происходили сильные землетрясения, причем землетрясение 5 августа привело к гибели примерно 480 человек.

Индонезия находится в сейсмически опасной зоне - в так называемом Тихоокеанском вулканическом огненном кольце. В нем происходит множество землетрясений и извержений вулканов.