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В Швеции после столкновения с птицей разбился истребитель

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Истребитель Saab JAS 39 Gripen военно-воздушных сил Швеции разбился во вторник в коммуне Роннебю на юге страны из-за столкновения с птицей, сообщает Шведское радио.

"Шведский истребитель JAS Gripen разбился в Роннебю на юге Швеции после столкновения с птицей. Пилот катапультировался, он доставлен в больницу для обследования", - говорится в твиттере радиостанции.

Министр обороны страны Петер Хултквист в свою очередь сообщил журналистам, что в данной ситуации "все беспокоятся за пилота, который поступил так, как должен был в сложившейся ситуации".

Министр отметил быстрые и слаженные действия спасателей, которые смогли быстро обнаружить пилота.

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Теги: Швеция, Saab
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