Семья летчика Ярошенко прилетела в США

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Семья приговоренного в США к 20 годам тюрьмы российского летчика Константина Ярошенко прибыла в Нью-Йорк и ожидает встречи, сообщила агентству "Интерфакс" его супруга Виктория Ярошенко.

"Долетели хорошо, когда будет первая встреча, пока не знаем, нам должны сообщить", - сказала Ярошенко.

Ранее Ярошенко сообщала агентству, что у супруга продолжаются проблемы с желудком и зубами, медицинская помощь ему по-прежнему не оказывается. Привезти с собой медикаменты семье запретили.

Ярошенко был арестован 28 мая 2010 года в Либерии по обвинению в подготовке к транспортировке крупной партии кокаина, а затем депортирован в США. 7 сентября 2011 года американский суд приговорил россиянина к 20 годам тюрьмы.