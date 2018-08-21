Все участвовавшие в нападении на Кабул боевики уничтожены

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - В ходе спецоперации ликвидированы, предположительно, все террористы, участвовавшие в обстреле кварталов Кабула, пострадали двое полицейских, сообщил журналистам начальник пресс-центра МВД Афганистана Наджиб Дониш.

Утром во вторник ряд районов афганской столицы подвергся ракетному и минометному обстрелу. В районе президентского дворца была слышна стрельба. МВД Афганистана сообщило, что группа террористов проникла на территорию склада в местечке "Сарои Мохи", откуда стала обстреливать различные районы города.

Снаряды разорвались в девятом, десятом, втором и первом полицейском районах. Террористы, предположительно, для доставки оружия и боеприпасов использовали две машины - грузовую и легковую.

"В ходе обстрела никто из гражданских лиц не пострадал. Легкие ранения получили два сотрудника полиции. Есть вероятность того, что все террористы ликвидированы, но, тем не менее, в районе продолжается операция по зачистке территории", - отметил он.

По сообщениям СМИ, несколько снарядов и мин разорвались вблизи президентского дворца "Арг", где после праздничного намаза выступал глава республики Ашраф Гани.