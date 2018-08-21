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Талибы освободили похищенных два месяца назад афганских рабочих

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) освободили более 30 строителей, похищенных около двух месяцев назад в провинции Кандагар в Афганистане, передает во вторник агентство Pajhwok.

Сообщается, что тогда на шоссе Шорабак-Спин Болдак боевиками было похищено 44 рабочих афганской строительной компании. Несколько недель назад талибы выпустили 13 пленных.

Оставшиеся рабочие были переданы накануне ночью племенным старейшинам в районе Шорабак, сообщил агентству в пресс-службе губернатора провинции Кандагар.

Район Шорабак находится в 230 км к югу от города Кандагар, неподалеку от пакистанской границы. Местные чиновники говорят, что рабочие после похищения были перемещены в Пакистан и содержались там до освобождения.

"Талибан" подтвердил освобождение оставшихся рабочих, отметив, что они были отпущены в соответствии с указаниями их верховного лидера в связи с празднованием Ид аль-Адха (Курбан-байрам - день жертвоприношения).

Президент Афганистана в воскресенье объявил об одностороннем прекращении огня в связи с праздником Ид аль-Адха и призвал талибов сделать то же самое.

Талибы пока официально не ответили на предложение властей, однако пообещали отпустить "сотни пленных врагов" в честь праздника, который в этом году начнется 21 августа и продлится до 25 августа.

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Теги: Талибан, Афганистан

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