Минобороны РФ заявило о желании развивать сотрудничество с Анголой

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Россия готова к максимальному развитию военного и военно-технического сотрудничества с Анголой, заявил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.

"У нас с вами есть очень богатая история отношений в военной и военно-технической сфере. К нашему взаимному счастью мы продолжаем эти отношения. Мы подтверждаем нашу готовность и стремление максимально задействовать имеющийся потенциал с обеих сторон для развития нашего сотрудничества в военной и военно-технической области", - сказал Фомин на переговорах с государственным секретарем по оборонной политике и международному сотрудничеству Республики Ангола адмиралом Гашпаром душ Сантушем Руфину.

Фомин отметил общность подходов двух стран к угрозам и вызовам в сфере безопасности.

"Мир неспокоен. Очень много угроз безопасности. Это и наркотрафик, и незаконная миграция. И самое главное - терроризм. Это большая беда, которая угрожает, без преувеличения, всему миру. Мы все должны укреплять взаимодействие с целью борьбы с этим злом. Ангола наш давний и надёжный партнер", - подчеркнул замминистра обороны РФ.