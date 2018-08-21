Аэропорт Сургута оспорил нарушения при медосмотре пьяных пилотов "Победы"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) 11 сентября рассмотрит иск ОАО "Аэропорт Сургута" касательно представления Сургутской транспортной прокуратуры, говорится в материалах картотеки арбитражных дел.

Как сообщается на сайте Арбитражного суда ХМАО, иск касается резонансных событий 26 мая 2018 года, когда командир и второй пилот самолета авиакомпании "Победа" в состоянии алкогольного опьянения пытались совершить рейс из Сургута в Махачкалу. Данный факт был выявлен на медосмотре перед полетом, после чего они были сняты с рейса.

После этого "Победа" обратилась в Сургутскую транспортную прокуратуру и попросила проверить предполетный медосмотр членов экипажа перевозчика на соответствие требованиям воздушного законодательства РФ.

В сообщении суда отмечается, что прокуратура провела проверку и выявила ряд нарушений. Так, медицинский работник аэропорта Сургута после установления факта употребления алкоголя пилотами "Победы" не выдал справку об отстранении их от полета и не направил в лечебное учреждение.

Кроме того, прокуратура обнаружила в здравпункте аэропорта Сургута отсутствие некоторых медицинских изделий.

"По результатам проверки прокуратура внесла в адрес заявителя представление, в соответствии с которым потребовала принять меры к их устранению, рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, по вине которых допущены эти нарушения", - говорится в сообщении суда.

Не согласившись с приведенными в представлении Сургутской транспортной прокуратуры доводами, аэропорт Сургута обратился в Арбитражный суд ХМАО.

После инцидента "Победа" уволила пилотов. При этом, по словам генерального директора "Победы" Андрея Калмыкова, из-за нарушений порядка медицинского освидетельствования медпунктом аэропорта Сургута авиакомпания "была лишена возможности уволить пилотов по соответствующей статье". Он уточнял, что экипаж был отстранен от выполнения рейса и незамедлительно уволен по соглашению сторон.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот", образована в сентябре 2014 года. Рейсы компании выполняются на самолетах Boeing-737-800 в одноклассной компоновке.

Оператором аэропорта Сургута является ОАО "Аэропорт Сургут", которое также управляет аэропортами Тазовский, Ноябрьск, Мыс Каменный (Ямало-Ненецкий автономный округ), Нефтеюганск, Березово, Игрим (ХМАО), Тобольский (Тюменская область) и Талакан (Якутия).