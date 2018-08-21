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Глава британского МИДа Хант заявил, что Путин проверяет Запад на прочность

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Российская сторона в настоящее время пытается при помощи различных действий проверить на прочность единство между западными странами, заявил во вторник глава МИД Великобритании Джереми Хант.

"Он (президент России) проверяет нас. Он просто хочет увидеть, насколько крепок и един Запад, когда он пробует разные подходы", - заявил он, отвечая на вопрос после выступления в Институте мира в Вашингтоне.

"Вот почему важно, чтобы наш ответ был крепок и един, и если это так, тогда, я думаю, что вполне возможно иметь положительные, сердечные отношения с Российской Федерацией, и в этом должна быть наша цель", - добавил Хант.

"Мы недавно слышали, что США готовы пойти дальше, и мы знаем, что в период 90 дней они рассмотрят, будут ли они обязаны по закону ввести новые санкции (в отношении России - ИФ)", - сказал Хант, выступая в институте мира в Вашингтоне.

"И все, о чем я говорю в своей речи, это то, что атака (инцидент в Солсбери - ИФ) произошла на европейской земле, и мы должны убедиться, что стоим плечом к плечу с США. Это не значит, что мы будем реагировать таким же образом, как и США. Но это очень важный момент для трансатлантического единства и европейского единства", - сказал он.

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Глава МИД Великобритании заявил, что он уже провел встречи с 15 министрами европейских стран, и все они сходятся во мнении, что Европе необходимо сохранять и укреплять альянс с США.

"Это тот вопрос, по которому все согласны: нам нужно защищать, сохранять и укреплять трансатлантический альянс", - заявил ДХант.

Также он напомнил, что страны ЕС выступили в поддержку Великобритании в инциденте в Солсбери и приняли жесткие меры в отношении России.

В своей речи он вновь заявил, что российская сторона имеет отношение к применению химического вещества в британском городе Солсбери.

"В марте этого года российское правительство использовало нервнопаралитическое вещество на улицах Солсбери в Великобритании. Подобное агрессивное и пагубное поведение нарушает мировой порядок", - сказал министр.

Хант подчеркнул, что Великобритания "должна, безусловно, найти общий язык с Россией, но при этом говорить с ней прямо".

Помимо этого, глава британского МИД раскритиковал внешний политический курс Москвы, выразив мнение, что политика РФ "сделала мир еще более опасным".

Ранее сообщалось, что в ходе своего визита в США Хант намерен обсудить с президентом Дональдом Трампом вопрос об ужесточении экономических санкций против РФ.

Он также планирует "призвать НАТО повести более отчетливую красную черту в вопросах использования Россией химического оружия и вторжений на иностранные территории, такие, как аннексия Крыма в 2014 году", говорится в публикации The Guardian.

Газета отмечает, что такая позиция министра "может быть расценена как вмешательство на стороне антироссийской фракции в расколотой администрации США". Эта фракция считает, что Дональд Трамп "неверно оценил" результаты встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Хельсинки.

В распространенных пресс-службой британского МИД тезисах выступления Ханта в Институте мира в Вашингтоне во вторник также говорилось, что министр выступит с призывом к странам ЕС в полной мере выполнять весь спектр санкций против России, которая "своим агрессивным поведением подрывает международный порядок", а ее внешняя политика "сделала мир более опасным".

После публикации выдержек из речи представитель председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера заявил, что тот считает, что ЕС лучше сохранить контакты с Россией.

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Теги: Великобритания, Джереми Хант

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