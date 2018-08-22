Facebook удалил более 650 страниц за дезинформацию со стороны России и Ирана

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Компания Facebook удалила более 650 страниц, групп и аккаунтов, которые посчитала "ложными", созданными Россией и Ираном для распространения дезинформации, говорится в заявлении компании.

"Сегодня были удалены несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности относится к Ирану, другая часть - к России", - говорится в заявлении.

Деятельность России "связана с российской разведкой", она сфокусирована на распространении дезинформации, ориентированной на США.

"Мы удалили страницы, группы и учетные записи, которые могут быть связаны с источниками, которые, как ранее установило правительство Соединенных Штатов, являются российскими военными разведслужбами", - отметил Facebook.

Иранское влияние было направлено на страны Ближнего Востока.

"Это две разные кампании, мы не обнаружили связи или координации действий между ними. Однако в их ходе использовалась одинаковая тактика - создание сети аккаунтов, водящих в заблуждение относительно того, кто они, и чем занимаются", - говорится в заявлении.

Глава компании Марк Цукерберг завил журналистам, что "безопасность - это не тот вопрос, который можно решить полностью".

Он, тем не менее, сказал: "Наши противники продвинуты, хорошо финансируются, но мы сделали сдвиг от активного к упреждающему обнаружению, это - значительное изменение, и со временем оно сделает Facebook более безопасным".