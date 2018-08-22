В Мумбаи в многоэтажном здании произошел сильный пожар

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных зданий индийского города Мумбаи, предположительно, около 10 человек заблокированы в горящем здании, сообщило в среду агентство Associated Press.

По информации агентства, пламя охватило 14-й этаж здания, пожарные пытаются погасить огонь. В операции задействованы 12 пожарных расчетов.

Отмечается, что информация о погибших не поступала. При этом другие СМИ сообщают о четырех жертвах пожара.