Жителей Гавайских островов предупредили о приближении мощного урагана

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Вашингтон. 22 августа. ИНТЕРФАКС - Мощный ураган "Лейн" движется в сторону американского штата Гавайи, сообщает в среду американский телеканал ABC News.

На данный момент сформировавшемуся в Тихом океане урагану присвоена пятая - наивысшая - категория, максимальная скорость порывов ветра достигает 250 км/ч.

Однако ожидается, что ураган достигнет Большого острова Гавайев в четверг, ослабев до третьей категории. Ввиду повышенной опасности местные власти отменили занятия в школах.

По данным американских метеорологических служб, ураган принесет с собой проливные дожди, которые могут привести к наводнению. Жители американского штата уже активно готовятся к приближению "Лейна", устанавливая вокруг своих домов ограждения из мешков с песком.

"Важно, чтобы местные жители и туристы проявляли бдительность и следили за информацией. Некоторые могут сказать: "Вот, еще один ураган, он нас не затронет, нам не нужно волноваться". Но нет, это неправильно, нужно быть готовыми к худшему, а надеяться на лучшее", - сказал мэр города Гонолулу Кирк Колдуэлл.