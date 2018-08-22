В Нидерландах машина с газовыми баллонами протаранила здание мэрии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Автомобиль, груженный газовыми баллонами, рано утром в среду врезался в здание администрации муниципалитета Лингевард на востоке Нидерландов, сообщают местные СМИ.

Водитель машины погиб на месте. Один из двух газовых баллонов, находившихся в автомобиле, взорвался, что привело к крупному пожару в здании мэрии. Однако пожарные вскоре взяли распространение огня под контроль. Зданию причинен серьезный ущерб.

В полиции пока не подтверждают, но и не опровергают, был ли этот инцидент заранее спланированной акцией.

СМИ отмечают, что на автомобиле непросто добраться до здания и что на подъездной дороге, ведущей ко входу в здание, установлены заграждения.