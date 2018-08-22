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Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"

По версии следствия, он готовил теракт на территории Германии

Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
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Фото: DPA/ТАСС

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Задержанный в Берлине россиянин Магомед-Али С. - это "исламист из Чечни", сообщается на сайте немецкого еженедельника Der Spiegel со ссылкой на источники. Официальное подтверждение этой информации "Интерфаксу" получить не удалось.

"Мы не комментируем сообщения о личных данных подозреваемого", - сообщил представитель генпрокуратуры ФРГ.

Согласно распространенному прокуратурой ранее пресс-релизу, задержанному 31 год, он гражданин РФ. По версии прокуратуры, мужчина еще в 2016 году готовил теракт вместе с арестованным во Франции исламистом Клементом Б., и хранил у себя взрывчатое вещество - пероксид ацетона. Осенью того же года в квартире подозреваемого был проведен обыск, как полагает следствие, задержанный отказался тогда от своих намерений.

Еще весной газета Westdeutsche Allgemeine Zeitung сообщала, что задержанный во Франции Клемент Б. был знаком с Анисом Амри, в декабре 2016 года на грузовике протаранившем толпу на рождественском базаре в Берлине, в результате теракта тогда погибли 12 человек.

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Теги: Берлин

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