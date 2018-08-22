Порошенко поднимет над Днепром самый большой флаг Украины размером 12 на 18 метров

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко в четверг поедет в Днепр, где примет участие в церемонии торжественного поднятия государственного флага Украины и засвидетельствовании нескольких рекордов.

"Завтра мы планируем установить два рекорда Украины: поднять самый большой флаг над городом, а также повесить его на самый высокий флагшток в стране ", - сообщил в пресс-службе Днепропетровской областной государственной администрации.

Высота флагштока 72 метра, размеры флага - 12 на 18 метров.