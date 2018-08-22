СМИ сообщили об отказе Кабула принять участие во встрече по Афганистану в Москве

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел Афганистана заявило, что власти страны не будут принимать участие в предстоящей в сентябре встрече по Афганистану в Москве, передает в среду телеканал TOLOnews.

"Мирный процесс определенно должен проводиться под руководством Исламской республики Афганистан. Мы не будем участвовать в московских переговорах", - приводит телеканал слова заместителя официального представителя МИД Афганистана Сибгхата Ахмади.

Кабул пока не получил официального приглашения на переговоры, отмечает телеканал со ссылкой на высокопоставленные источники.

Как ожидается, 4 сентября в Москве пройдет международная встреча по урегулированию ситуации в Афганистане. Во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что представители движения "Талибан" (террористическая организация, запрещенная в РФ) планируют принять в ней участие. Посол Афганистана в РФ Абдул Каюм Кучай приветствовал сообщения о возможном участии талибов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг утверждения о планах РФ использовать талибов против ИГ в Афганистане.