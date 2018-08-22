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Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Национальный комитет Демократической партии США оповестил Федеральное бюро расследований (ФБР) о том, что неизвестные пытались взломать его базу данных избирателей, сообщает в среду газета The Washington Post.

Попытка взлома, как заявили в комитете, не удалась. Нацкомитет партии сообщил в ФБР о хакерской атаке накануне.

"Эта попытка - еще одно доказательство того, что существуют постоянные угрозы, в то время как мы приближаемся к промежуточным выборам, и нам следует оставаться бдительными, чтобы предотвратить будущие атаки", - заявил глава отделения комитета по вопросам безопасности Боб Лорд.

В ходе предвыборной кампании 2016 года хакеры взломали компьютерную систему Национального комитета Демократической партии. Впоследствии документы, предназначавшиеся для внутреннего пользования, были опубликованы в открытом доступе.

В Демократической партии убеждены, что этот инцидент оказал существенное влияние на ход борьбы за пост президента США. Американские спецслужбы обвиняют в причастности к взлому Россию.

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Теги: США

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