Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбу
В мире

Трамп не увидел в платежах женщинам за молчание нарушение правил предвыборной кампании

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн выплачивал деньги двум женщинам за неразглашение информации, не является нарушением правил ведения предвыборной кампании, так как деньги не были связаны с самой кампанией. Такое заявление президент сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Это даже не нарушение (правил ведение предвыборной - ИФ) кампании", - сказал Трамп. Фрагмент интервью, запланированного к вещанию на четверг, телеканал опубликовал в среду.

Также Трамп рассказал, что он узнал о платеже после того, как тот был совершен.

"Позднее, я узнал позднее", - сказал Трамп, не уточнив конкретной даты.

"Вам следует понять, то, что он (М.Коэн) сделал, что они (деньги), не были взяты из финансов кампании, а это важно. Это гораздо важнее. Это были (деньги) из (средств) кампании? Они (средства) не из кампании, они от меня", - сказал Трамп.

Ранее бывший личный адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

По словам представителя прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме $1,3 млн с дохода в $4,3 млн, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах. Коэн также признал, что незаконно получил кредит в сумме $500 тыс. и принимал участие в финансировании избирательной кампании.

Кроме того, Коэн признался, что платил двум женщинам, которые ранее имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию, отметил представитель прокуратуры. Это, по словам Коэна, делалось по указанию самого Трампа.

Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с Трампом.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Майкл Коэн

Новости по теме

В мире
Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"Spiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"
По версии следствия, он готовил теракт на территории ГерманииПодробнее
 Россиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрываРоссиянин задержан в Берлине по подозрению в подготовке взрыва
Задержанного гражданина РФ подозревают в связях с экстремистами во ФранцииПодробнее
 Бывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинацияхБывший адвокат Трампа признался в укрывательстве от налогов и финансовых махинациях
Он также признал, что платил женщинам за молчание по указанию ТрампаПодробнее
 Присяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердиктПрисяжные на суде над Манафортом вынесли обвинительный вердикт
Бывшего руководителя предвыборного штаба Трампа обвинили по восьми пунктам из 18Подробнее
СМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моряСМИ сообщили о планах РФ поднять ракету с ядерной установкой со дна Баренцева моря
Из воды попытаются поднять ракету, упавшую в ходе испытаний в ноябре 2017 года, утверждает CNBC со ссылкой на американскую разведкуПодробнее
 Минфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеровМинфин США отчитался перед сенатом о санкциях против российских миллиардеров
Санкции эффективно работают - Дерипаска, Вексельберг и другие из "черного списка" стали беднее, заявило руководство американского казначействаПодробнее
 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Водородная стена на окраине Солнечной системы, геном пшеницы и скорость распространения программируемой клеточной смертиПодробнее
 Минфин США обновил санкционный список в отношеннии РФ из-за КНДР и киберугрозМинфин США обновил санкционный список в отношеннии РФ из-за КНДР и киберугроз
Новые санкции вводятся против двух физлиц из РФ, шести грузовых судов и трех российских компанийПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 августа6 фото
22 августа
Фотохроника 22 августа
Фотохроника 21 августа7 фото
21 августа
Фотохроника 21 августа
Лучшие фото недели10 фото
17 августа
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаCredit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиЭкономикаМинэкономразвития пересмотрит прогноз по рублю и оттоку капитала на 2018 годВ РоссииПутин рассказал о своей поездке в Австрию на свадьбуЭкономикаЕвро превысил 79 рублей впервые с 11 апреляВ миреSpiegel назвал задержанного в Берлине россиянина "исламистом из Чечни"ЭкономикаПрофильные ведомства выступили против изъятий у компаний из "списка Белоусова"

Уголовное дело возбуждено в связи с аварийной посадкой самолета в Уфе

Основная версия следствия - техническая неисправность Подробнее

В Белом доме пока не поднимался вопрос о помиловании Манафорта

Главу ФНС Карачаево-Черкесии заподозрили в злоупотреблениях на 2,2 млрд рублей

Путин приехал на турнир по боевому самбо в Сочи

В четверг суд огласит решение по ходатайству против изъятия миллиардов у Захарченко

JPMorgan назвал 2018 год потерянным для евро

Трамп не увидел в платежах женщинам за молчание нарушение правил предвыборной кампании

Помощник Козака заявил о минимальном риске роста цен на топливо

Начальник самарской колонии задержан с поличным при получении взятки

Сергей Шнуров стал наставником в новом сезоне шоу "Голос"

Один человек погиб и один пострадал от удара молнии на Эльбрусе

Демпартия США уведомила ФБР о попытке взлома базы данных избирателей

Что произошло за день: среда, 22 августа

Россиянина задержали в Берлине за подготовку теракта, рубль подешевел в ожидании санкций, на Старый Арбат предложили вернуть машины Подробнее

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциями

Credit Suisse заморозил российские активы на $5 млрд в связи с санкциямиОб этом свидетельствует квартальная отчетность швейцарского банка Подробнее

Минэнерго выступило против идеи обязать компании поставлять 17,5% добытой нефти на НПЗ

В Мурманской области открыли охоту на медведя, разрывшего могилу

Фотохроника 22 августа

Фотохроника 22 августа6 фото
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru