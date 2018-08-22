Трамп не увидел в платежах женщинам за молчание нарушение правил предвыборной кампании

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что тот факт, что его экс-адвокат Майкл Коэн выплачивал деньги двум женщинам за неразглашение информации, не является нарушением правил ведения предвыборной кампании, так как деньги не были связаны с самой кампанией. Такое заявление президент сделал в интервью телеканалу Fox News.

"Это даже не нарушение (правил ведение предвыборной - ИФ) кампании", - сказал Трамп. Фрагмент интервью, запланированного к вещанию на четверг, телеканал опубликовал в среду.

Также Трамп рассказал, что он узнал о платеже после того, как тот был совершен.

"Позднее, я узнал позднее", - сказал Трамп, не уточнив конкретной даты.

"Вам следует понять, то, что он (М.Коэн) сделал, что они (деньги), не были взяты из финансов кампании, а это важно. Это гораздо важнее. Это были (деньги) из (средств) кампании? Они (средства) не из кампании, они от меня", - сказал Трамп.

Ранее бывший личный адвокат президента Майкл Коэн признал себя виновным в преступлениях, связанных с укрывательством от уплаты налогов и преступном нарушении финансовой дисциплины.

По словам представителя прокуратуры Нью-Йорка, Коэн не заплатил налог в сумме $1,3 млн с дохода в $4,3 млн, полученного им от деятельности в 2013-2016 годах. Коэн также признал, что незаконно получил кредит в сумме $500 тыс. и принимал участие в финансировании избирательной кампании.

Кроме того, Коэн признался, что платил двум женщинам, которые ранее имели интимные связи с Трампом, чтобы они не разглашали эту информацию, отметил представитель прокуратуры. Это, по словам Коэна, делалось по указанию самого Трампа.

Сотрудники ФБР в ходе обысков изъяли записи и документы, которые, в частности, включают информацию о выплатах, сделанных в 2016 году порно-актрисе Сторми Дэниелс, которая заявляла ранее о половых контактах с Трампом.