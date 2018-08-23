Кремль подтвердил планы Путина посетить Восточноазиатский саммит в Сингапуре

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В Кремле подтвердили планы президента РФ Владимира Путина посетить Восточноазиатский саммит, который пройдет в Сингапуре с 11 по 15 ноября, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на помощника главы российского государства Юрия Ушакова.

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил "Известиям" возможность проработки новой встречи Путина с президентом США Дональдом Трампом в Сингапуре.

Как отмечает издание, американская сторона также анонсировала визит президента США в Сингапур в дни проведения Восточноазиатского саммита.

Ранее Путин заявил, что он и президент США на переговорах в Хельсинки не обсуждали сроки следующей встречи, но у них может появиться возможность побеседовать "на полях" одного из азиатских мероприятий или на саммите "двадцатки" в Аргентине.

13 июля помощник президента России Ушаков допустил, что лидеры РФ и США могут встретиться на ноябрьском Восточноазиатском саммите в Сингапуре и на саммите "двадцатки" в Аргентине (30 ноября - 1 декабря).