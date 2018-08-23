Австралия запретила Huawei ввезти оборудование для развертывания 5G-сетей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Правительство Австралии ввело запрет на ввоз китайской телекоммуникационной компанией Huawei оборудования для планировавшегося создания в стране сети мобильной связи стандарта 5G.

В заявлении австралийского правительства говорится, что с участием китайского оператора сеть мобильной связи в стране "может стать доступной для несанкционированного доступа или вмешательства".

Позиция Австралии напоминает позицию Соединенных Штатов, которые ранее в значительной степени закрыли для Huawei американский рынок по соображениям национальной безопасности.