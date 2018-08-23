Трамп не исключил возможность помилования Манафорта

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В США не исключают, что президент Дональд Трамп может объявить о помиловании бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта, которого присяжные в суде признали виновным в преступлениях финансового характера.

Как сообщил корреспондент телеканала Fox News, Трамп в интервью с ним сказал, что "может рассмотреть" этот вопрос.

В эфире телеканала корреспондент Эйнсли Эрхард заявила, что, по ее мнению, Трампу "жаль Манафорта, они были друзьями".

В то же время, пресс-секретарь президента Сара Сандерс заявила на брифинге, что ей "не известно о каких-либо обсуждениях в Белом доме на этот счет".

В минувший вторник жюри присяжных на судебном процессе над Манафортом признало его виновным по восьми из 18 пунктов обвинения. В соответствии с вердиктом ему грозит длительное тюремное заключение.

Трамп заявил журналистам после оглашения вердикта, что считает Манафорта хорошим человеком и ему жаль его. В то же время он подчеркнул, что дело Манафорта никак не связано со "сговором" его предвыборного штаба с Россией"