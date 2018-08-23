Правительство Британии дополнительно выделит на Brexit 3 млрд фунтов

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Власти Великобритании намерены выделить на выход страны из Евросоюза дополнительные 3 млрд фунтов стерлингов на случай, если Лондону не удастся договориться о взаимовыгодных условиях с ЕС, сообщил британский министр по Brexit Доминик Рааб.

"Выход из ЕС - все это стоит денег. Канцлер (казначейства Великобритании - ИФ) выделит на это 3 млрд фунтов стерлингов", - сказал Рааб в четверг в эфире "Би-би-си", представляя план действий правительства Великобритании в случае неудачи на переговорах с Брюсселем по взаимовыгодным условиям Brexit.

Министр вновь подчеркнул, что уверен в успехе на переговорах по Brexit с ЕС.