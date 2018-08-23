МИД РФ сообщил о доставке игиловцам и талибам оружия на неопознанных вертолетах

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Неопознанные вертолеты в Афганистане доставляют боеприпасы и оружие боевикам движения "Талибан"и членам террористической группировки "Исламское государство" (оба запрещены в РФ), афганские власти на это не реагируют, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Во-первых, хотела бы сказать о полетах так называемых "неопознанных" вертолетов для поддержки экстремистов на севере Афганистана. Мы вновь обращаем внимание на полеты этих вертолетов на севере Афганистана, они подаются как неопознанные, они доставляют боеприпасы т вооружения местным (боевикам) ИГИЛ и талибам, которые сотрудничают с этой террористической организацией", - сказала М.Захарова на брифинге в четверг.

"В частности, по сообщениям афганских СМИ и местных жителей, такие полеты в последнее время зафиксированы в провинции Сари-Пуль. Мы отмечаем, что это происходит в непосредственной близости от границы центральноазиатских государств", - отметила представитель МИД РФ.

"Реакция на эти события со стороны как правительственных сил Афганистана, так и размещенного там натовского контингента отсутствует", - добавила Захарова.