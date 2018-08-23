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Европейские авиаперевозчики в сентябре приостановят перелеты в Тегеран

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпании British Airways и Air France в сентябре отказываются от рейсов в Тегеран в связи с их нерентабельностью, сообщает в четверг "Би-би-си" со ссылкой на заявление компаний.

В руководстве авиакомпаний сообщили, что причиной прекращения авиасообщения с Ираном стало "отсутствие коммерческой выгоды". Как отмечает "Би-би-си", после того как Вашингтон вернул часть санкций против Тегерана, иранцам стало тяжелее путешествовать, поскольку американские ограничительные меры повлекли за собой падение курса иранского риала.

Вещатель напоминает, что компания British Airways начала осуществлять рейсы между Британией и Ираном два года назад после четырехлетнего перерыва. В связи с последними событиями последний рейс British Airways по маршруту Лондон - Тегеран будет осуществлен 22 сентября.

В свою очередь, Air France ранее осуществляла перелеты между Францией и Ираном три раза в неделю, однако в августе этого года авиакомпания выделила лишь один день в неделю для такого рейса. Ожидается, что французский авиаперевозчик закончит перелеты в Тегеран 18 сентября.

В прошлом месяце нидерландская авиакомпания KLM также сообщила о том, что приостанавливает рейсы в Тегеран.

В мае президент США Дональд Трамп объявил о том, что Вашингтон отказывается от дальнейшего участия в ядерной сделке "шестерки" стран с Ираном по ядерной программе. Американская сторона восстановила санкции, снятые с Ирана в рамках соглашения 2015 года.

Европейские партнеры США по сделке неоднократно критиковали Вашингтон за этот шаг. Они призывают представителей европейского бизнеса сохранять контакты с Ираном, несмотря на риск американских санкций.

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Теги: Иран, Тегеран
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