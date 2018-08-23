В Киеве сообщили о больших потерях за день боев в Донбассе

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - Украинские военные сообщили, что в результате боевых действий на востоке Украины в четверг погибли пять украинских бойцов, при этом были убиты 12 солдат противника.

"В результате боевых действий погибли пятеро защитников Украины, еще семеро военнослужащих Объединенных сил получили ранение", - говорится в сводке, опубликованной на странице штаба операции Объединенных сил в фейсбуке.

Как сообщают украинские военные, в четверг с 07:00 до 18:00 противник 12 раз нарушил режим прекращения огня, четыре обстрела были осуществлены с применением артиллерии и минометов. В результате ответного огня было уничтожено 12 участников незаконных вооруженных формирований, еще 17 были ранены, отмечается в сводке.

Ранее президент Петр Порошенко сообщил, что украинские войска отразили утреннюю пятичасовую атаку противника в районе села Желобок Луганской области, в результате которой погибли четверо военнослужащих вооруженных сил Украины.

Так, по информации Порошенко, в четверг в 6 часов утра противник "силами более усиленной роты на полосе наступления более 1 км, с мощной артиллерийской подготовкой, с применением крупнокалиберной артиллерии, минометов, осуществил атаки на позиции ВСУ в районе Желобка". По его словам, в результате этого нападения четверо украинских военнослужащих погибли, еще семеро были ранены, "но своевременно перегруппировавшись, открыв огонь в ответ, применив резервы, атака была отбита". По данным Порошенко, потери противника составили 8 убитых и 11 раненых. ВСУ же "полностью восстановили линию столкновения".

Со своей стороны, в Минобороны самопровозглашенной Луганской народной республики ранее заявили о попытке прорыва ВСУ позиций ополчения в районе поселка Желобок. По данным Луганска, в бою погибли трое украинских военнослужащих и четверо были ранены.

Между тем с 1 июля в Донбассе в связи с началом уборочной страды было объявлено так называемое "хлебное перемирие". Однако стороны конфликта ежедневно обвиняют друг друга в его нарушении. При этом 22 августа Трехсторонняя контактная группа договорилась о так называемом "школьном перемирии" в Донбассе с 00.01 29 августа в связи с началом учебного года.