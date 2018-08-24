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Постпред РФ при ООН рассказал о новых источниках финансирования ИГИЛ

Террористы, помимо прочего, вкладывают в туризм, сельское хозяйство и строительство

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (террористическая организация, запрещена в РФ) концентрируется на новых источниках финансирования, активно вкладываясь в туристический бизнес, сельское хозяйство, а также спекулируя на фондовых биржах, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"После нанесения ущерба системе контрабанды углеводородами террористы сконцентрировались на новых источниках финансовой и материально-технической подпитки. Фиксируются факты спекуляции на фондовых биржах и стремление террористов инвестировать средства в легальные секторы экономики целого ряда стран", - сказал он, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя отметил, что "игиловцы (члены запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ - ИФ) активно вкладывают в туристический и гостиничный бизнес, сельское хозяйство и рыбоводческие фермы, фармакологические и строительные компании".

Кроме того, по его словам, террористическая группировка также "продолжает бороться за контроль над наркопотоками, в том числе из Афганистана".

"Более того, ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ) по-прежнему получает средства от внешних спонсоров, действующих под прикрытием благотворительных фондов, религиозных организаций и других неправительственных структур", - подчеркнул он.

Небензя также заявил, что продолжают копиться свидетельства осуществления поставок вооружений ИГИЛ извне, в том числе "через полулегальные структуры или даже под покровительством спецслужб отдельных стран".

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Теги: ООН, ИГИЛ
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