Путин сменил посла РФ в Белоруссии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Сурикова от должности чрезвычайного и полномочного посла РФ в Минске, говорится в документе, размещенном на едином портале правовой информации.

Другим указом послом РФ в Белоруссии назначен Михаил Бабич, занимавший до этого должность полпреда президента России в Приволжском федеральном округе.

Суриков занимал должность посла России в Белоруссии с 2006 года. Он единственный из послов РФ в Минске, проработавший в этой должности более пяти лет.

Бабич родился в 1969 году в Рязани. В 1990 году окончил Рязанское высшее военное командное училище связи им. маршала Советского Союза Захарова. В 1998 году окончил юрфак Московского института экономики, менеджмента и права, а в 2000 году - Госакадемию управления. В 2005 году Бабич окончил обучение на факультете переподготовки и повышения квалификации Военной академии Генштаба ВС РФ. Кандидат экономических наук.

В январе 2001 года занял должность первого заместителя главы администрации Ивановской области, руководителя представительства администрации Ивановской области при правительстве РФ. С ноября 2002 года по февраль 2003 года был председателем правительства Чеченской республики. С февраля по декабрь 2003 года - помощник директора пограничной службы ФСБ, помощник министра экономического развития и торговли РФ.

В 2003 году Бабич был избран депутатом Госдумы. Был членом фракции "Единая Россия", заместителем председателя комитета Госдумы по обороне.

В декабре 2011 года был назначен полпредом президента РФ в Приволжском федеральном округе.