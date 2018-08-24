Порошенко объявил, что Украина разрывает связи с Российской империей и СССР

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Украина разрывает все оковы, связывающие ее с Российской империей, с Советским Союзом, заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Главное, дорогие мои, - мы избрали собственный путь развития и не имеем права с него сойти в угоду внешним врагам и их агентам внутри страны... Мы разрываем все оковы, которые связывают нас с Российской империей, с Советским Союзом", - сказал глава государства, выступая 24 августа на военном параде в центре Киева по случаю 27-летия независимости Украины.

Порошенко подчеркнул, что основная задача власти и нынешнего поколения - сделать независимость необратимой, превратить Украину в великую и сильную страну, "без какой-либо перспективы возвращения в зону российского влияния".

"Украина должна опираться на собственные силы и жестко защищать свои национальные интересы. Мы должны укреплять независимость страны конкретными шагами... ", - подчеркнул президент.

Он также сообщил о необходимости завершить существование в стране церкви, которая, по его словам, "освящает гибридную войну" РФ против Украины.

"Пусть сегодня нас услышат и в Константинополе, и в Москве, и в Ватикане: у нас есть твердое намерение разрубить последний узел, которым империя отчаянно пытается привязать нас к себе. Мы преисполнены решимости покончить с неестественным и неканоническим пребыванием значительной части нашего православного сообщества в зависимости от российской церкви", - сказал Порошенко.

"Крещение пришло к нам от Константинопольской церкви-матери и именно из Киева разошлось широкими пространствами Восточной Европы. Украинское христианство имеет более чем тысячелетнюю историю, собственную богословскую, литургийную и церковную традицию", - утверждет он.