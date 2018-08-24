США заподозрили Microsoft в коррупции по сделкам в Венгрии

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) начали расследовать операции Microsoft Corp в Венгрии, подозревая компанию в коррупции при заключении контрактов на поставку программного обеспечения, пишет Dow Jones со ссылкой на информированные источники.

По словам источников, власти интересуются сделками по продаже таких программ, как Word и Microsoft, фирмам-посредникам в 2013-2014 годах с существенными скидками, а те потом перепродавали их правительственным органам за цену, близкую к рыночной. Есть подозрения, что разница в цене использовалась посредниками в качестве взяток и откатов.

Заместитель юрисконсульта Microsoft Дэвид Говард заявил, что компания провела собственное расследование, как только заподозрила потенциально незаконную активность в Венгрии, и сейчас сотрудничает со следствием.

Ранее власти расследовали дела Microsoft еще в пяти странах: в России, Китае, Пакистане, Румынии и Италии, также по подозрениям в коррупции.