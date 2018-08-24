Житель Гонконга убил жену и дочь, наполнив мяч для фитнеса угарным газом

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Анестезиолог и бывший профессор Хо Ким Сун признался, что у него роман с подчиненной и именно она помогла ему наполнить мяч для фитнеса угарным газом, чтобы затем убить жену.

Как сообщает South China Morning Post, проживающий в Гонконге гражданин Малайзии убил свою жену и 16-летнюю дочь, оставив в машине супруги негерметично закрытый мяч для фитнеса, заполненный токсичным газом. При этом он не знал, что в машине будет находиться и его дочь.

Мужчина получил монооксид углерода на работе, пояснив, что он ему нужен для опытов. С помощью ассистентки он заполнил газом мяч для фитнеса, неплотно заткнул его и поместил в машину супруги. Женщина и ее дочь скончались от отравления угарным газом в своем Mini Cooper.

Хо Ким Сун не признал себя виновным, полиции он заявил, что взял монооксид углерода на работе, чтобы травить крыс. Домработница семьи заявила, что в доме не было проблем с грызунами и она не видела, чтобы жена обвиняемого брала с собой мяч для фитнеса.