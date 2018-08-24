Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - Находящиеся на борту судна Diciotti у итальянских берегов иммигранты объявили о голодовке. Об этом сообщил в пятницу замглавы Минздрава Италии Давиде Фараоне.

"Я только что узнал от портового управления о том, что напряжение растет из-за ситуации на борту судна Diciotti, мигранты начали голодовку", - написал Фараоне в своем твиттере.

"В связи с этим доступ на судно для того, чтобы выразить солидарность (находящимся там иммигрантам - ИФ), а также проверить состояние судна, временно не осуществляется из-за угрозы безопасности", - добавил он.

Спустя два часа Фараоне написал в твиттере, что "ситуация на судне Diciotti, к счастью, вернулась в норму, и доступ на его борт восстановлен". Однако о том, в течение какого времени иммигранты будут продолжать голодовку, не сообщается. Большинство из находящихся на борту судна являются выходцами из Эритреи.

Судно Diciotti с 177 иммигрантами на борту отправилось в сторону Сицилии после того, как мальтийские власти отказались принять его. Однако глава МВД Италии Маттео Сальвини разрешил сойти на берег только 27 несовершеннолетним иммигрантам, а все остальные нелегалы до сих пор остаются на борту Diciotti.

Впоследствии итальянские власти обрушились с критикой на европейские страны за то, что они не выполняют обязательств по приему иммигрантов, и пригрозили прекратить платить взносы в бюджет Евросоюза.