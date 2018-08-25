Лукашенко анонсировал скорую встречу с Путиным

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире белорусского телевидения заявил, что в ближайшее время состоится его встреча с президентом России Владимиром Путиным в широком формате с участием премьер-министров и правительств двух стран. В ходе этой встречи белорусский президент намерен решить все острые вопросы в двусторонних отношениях.

"Самым главным (итогом недавней встречи президентов в Сочи - ИФ) было то, что мы договорились с президентом России о том, что мы найдем возможность в своих графиках... (...) Мы встретимся в широком формате, в первую очередь за счет представителей наших правительств", - сказал Лукашенко в вечернем эфире телеканала "Беларусь-1" в субботу.

Он также сообщил, что положительно оценивает назначение Михаила Бабича послом РФ в Беларуси. "Это, может, не совсем тяжеловес - Бабич, но человек в политике тяжелый. Прошедший уже определенные ступени, опытный человек, знающий многие проблемы. И, конечно же, центр СНГ - Минск. Поэтому, естественно, что надо этого человека догрузить, исходя из его опыта", - сказал Лукашенко.

По его словам, кандидатура Бабича была согласована на уровне президентов полтора-два месяца назад. "Мы эту кандидатуру обсуждали с Путиным месяца полтора-два назад, когда появилась идея президента России назначить сюда посла в связи с истечением срока Александра Сурикова (предыдущий посол в Минске - ИФ)", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко поделился подробностями диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. "Он мне позвонил и задал мне вопрос - буду ли я согласен. Я его по-дружески спросил: "Слушай, ты знаешь Бабича?" Он говорит: "Очень хорошо знаю". "Ты его лично как президент, как человек, ну, мы друзья, - ты его рекомендуешь?" (...) "Да, я тебе его рекомендую - это нормальный человек, который будет способствовать нормализации, углублению отношений. Это человек, который будет работать в долгую в наших отношениях", - изложил белорусский президент телефонный разговор с Путиным.

"Ну, если так, то я могу только приветствовать это", - резюмировал Лукашенко.

Поэтому "все эти рассуждения, что тут кто-то Беларусь под контроль возьмет - это глупость несусветная", - заявил он. По его словам, с учетом согласования кандидатуры Бабича на пост посла, на недавней встрече с президентом РФ в Сочи "эта тема даже не обсуждалась".

Лукашенко также полагает, что Бабич наделен статусом спецпредставителя президента РФ "в связи с тем, что он (Путин - ИФ) ему (Бабичу - ИФ) лично доверяет и в связи с тем, что это такой крепкий человек: не тяжеловес, но человек, который в политике может решать вопросы".

"Мы готовы работать с любым представителем Российской Федерации. Мы знаем, как будет себя вести любой посол России в Беларуси, если он хочет, чтобы мы остались надолго, а может и навечно, самыми близкими", - резюмировал Лукашенко.