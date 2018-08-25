Понедельник в Болгарии объявлен днем траура по жертвам ДТП с туристическим автобусом

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Понедельник в Болгарии объявлен днем общенационального траура по жертвам аварии в пригороде Софии, унесшей жизни 15 человек, сообщает в субботу портал Bgnews; соответствующее решение приняло правительство страны.

По-прежнему сообщается о 15 погибших; 17 человек остаются в больнице, некоторые из них в критическом состоянии.

Экскурсионный автобус съехал с трассы и перевернулся в субботу вечером в софийской области.

Как сообщил российский союз туриндустрии, среди пассажиров не было иностранцев; автобус вез пожилых людей, которые ехали посмотреть монастырь.